В Красноярском крае предпринимательница задолжала банкам более семи миллионов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Предпринимательница из Красноярского края задолжала банкам более семи миллионов рублей. Об этом рассказали в ФССП по краю. Жительница Бирилюсского округа накопила долги по кредитам, но проигнорировала оплату задолженности даже после заведения исполнительных производств.

Тогда сотрудник ФССП выяснил, что должнице принадлежит нежилое здание площадью 86,9 «квадратов». На имущество наложили арест.

О проблемах женщины узнал ее муж, который работает вахтовым методом. Они совместно отвечали перед одним кредитором. Судебный пристав вынес постановления об аресте счетов мужчины и на его заработную плату.

Чтобы снять аресты со своих счетов и отменить постановление, мужчина погасил свой долг в размере около 450 тысяч рублей и исполнительский сбор на сумму более 50 тысяч рублей.

Также мужчина обратился к взыскателю для реструктуризации долга своей жены. Это поможет ей снизить финансовую нагрузку при трудностях с погашением кредита.