Красноярские врачи запустили диагностику профессионального выгорания через игры

Фото: Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России

В Красноярске, в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России, запустили новый диагностический комплекс, который помогает за 20-30 минут узнать уровень стресса, утомляемость, качество внимания и даже скрытые признаки профессионального выгорания до того, как их заметит пациент.

Главное отличие от привычного диагностирования: вместо вопросников предлагают пройти короткие игры. Человек работает со специальными пультами, а на него крепят датчики пульса и миографы. Так врачи видят реакции организма, а не те ответы, которые пациент считает правильными.

Комплекс содержит более 530 разных методик, и специалист подбирает их индивидуально. Все данные система собирает автоматически, сама обрабатывает их и выдает готовое заключение без участия врача. Заведующая психофизиологической лабораторией Мария Севостьянова пояснила, что комплекс помогает выявить не только текущие состояния, но и отдалённые риски: например, склонность к переутомлению или повышенную тревожность.

Первыми на новом оборудовании проверят пациентов стационара и спортсменов сборных команд. К примеру, хоккеистам проверка позволит скорректировать нагрузки, чтобы избежать перетренированности и травм. А не имеющим отношения к спорту пациентам диагностика поможет оценить состояние, наметить план восстановления и следить за динамикой.