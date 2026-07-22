Компания из Красноярска снизила цену в торгах на 95% и потеряла контракт

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Прокуратура Красноярского края проверила, как готовят к зиме одно из офисных зданий. Поводом стали странные итоги аукциона, который прошел в июне 2026 года. 22 июля в ведомстве рассказали об этом подробнее.

Начальная цена контракта на промывку и опрессовку отопительных систем составляла 724 тысячи рублей. Заявки подали семь организаций. Победу одержало ООО «КРАССТРОЙ» с предложением всего в 32 с половиной тысячи рублей: то есть почти в двадцать раз ниже начальной стоимости.

Видимо, перд подписанием документов представители фирмы поняли, что за такие смешные деньги никто не выйдет на объект. Вместо того, чтобы честно отказаться, руководители попытались имитировать добросовестность: оформили банковскую гарантию, но сам контракт в отведенный срок так и не заключили. На заседании комиссии УФАС они объяснили срыв ошибкой сотрудника, который будто бы неправильно подсчитал сроки.

Эти доводы сочли неубедительными. В комиссии отметили, что ошибка подчинённого не может быть оправданием, особенно когда на кону стоит подготовка зданий к отопительному сезону. В итоге компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года вместе с ее директором. Так что попытка сэкономить на торгах обернулась не выгодой, а репутационными потерями и запретом на участие в государственных закупках. Контракт ушел к другому подрядчику.