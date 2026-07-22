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НовостиОбщество22 июля 2026 5:10

В Красноярский край из Узбекистана привезли почти 160 тысяч инкубационных яиц

Под контролем Россельхознадзора на красноярскую птицефабрику ввезено почти 160 тысяч инкубационных яиц из-за рубежа
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

На одну из птицефабрик Красноярского края для выращивания кур привезли 157,3 тысячи инкубационных яиц из Узбекистана. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, весь товар проверили на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а после провели влажную дезинфекцию.

Нарушений требований законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалисты не нашли.

С начала 2026 года на территорию нашего региона из Узбекистана привезли уже 10 партий инкубационных яиц — почти 1,4 миллиона штук.