В Красноярский край из Узбекистана привезли почти 160 тысяч инкубационных яиц

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

На одну из птицефабрик Красноярского края для выращивания кур привезли 157,3 тысячи инкубационных яиц из Узбекистана. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, весь товар проверили на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а после провели влажную дезинфекцию.

Нарушений требований законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалисты не нашли.

С начала 2026 года на территорию нашего региона из Узбекистана привезли уже 10 партий инкубационных яиц — почти 1,4 миллиона штук.