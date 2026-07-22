В Красноярском крае раскрыли схему с микрозаймами на чужое имя

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Под Красноярском будут судить мужчину, который тайно от приятеля оформлял на него микрозаймы. 22 июля об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Все началось с того, что в полицию обратились представители сразу четырех микрофинансовых организаций: они заявили на одного и того же человека, который злостно уклоняется платить по договорам займа. В ходе разбирательства выяснилась необычная деталь. Сам житель поселка Березовка, на которого были оформлены кредиты, узнал о долгах только тогда, когда ему начали звонить коллекторы. Оказалось, что в октябре 2025 года он оформил банковскую карту и на время отдал ее в пользование своему знакомому. Деньги снимать он тому не разрешал, но и предположить не мог, чем обернется эта услуга.

Оперативники быстро нашли подозреваемого: 41-летнего жителя поселка Емельяново. Именно он, по версии следствия, привязал чужую карту к своему телефону и от имени приятеля стал брать микрозаймы. Все полученные деньги, в общей сложности 52 тысячи рублей, мужчина потратил на себя. Владелец карты ни копейки из них не видел.

Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается. Подозреваемый дожидается суда под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.