Жителя Красноярского края будут судить за разбой в продуктовом магазине

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

22 июля стало известно, что расследование дела о разбое в продуктовом магазине поселка Овсянка завершено, и его передали в суд.

В МВД по Красноярскому краю напомнили, что в мае 2026 года в полицию позвонили встревоженные жители поселка Овсянка. Они сообщили, что в одном из магазинов неизвестный с ножом напал на покупательницу. Приехавшие на вызов оперативники восстановили картину произошедшего: мужчина угрожал случайной женщине расправой, чтобы заставить продавца отдать ему три бутылки спиртного и пачку сигарет. Забрав добычу, преступник скрылся. Произошедшее в торговой точке записала камера видеонаблюдения.

Было заведено уголовное дело о разбое. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 43-летний местный житель. Его задержали и поместили под стражу. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.