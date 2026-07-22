В Красноярском крае стартовали съемки сериала о секте «Один из нас»

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21 июля в Красноярском крае приступили к съемкам восьмисерийного остросюжетного фильма «Один из нас». Проект создает кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке министерства культуры региона.

В основе сценария – реальная история офицера ФСБ, которому поручили внедриться в закрытую религиозную общину в Красноярском крае. Прообразом стала так называемая община Виссариона в Курагинском округе, в которой собрались последователи запрещенной в России религиозной организации.

Большую часть сцен снимут в лесах, у горных рек и в тайге. Режиссер Денис Нейманд рассказал, что в кадр попадут как узнаваемые виды, так и совсем новые для публики локации. Он подчеркнул, что для достоверности очень важны консультации профильных специалистов. Сюжет строится вокруг офицера Андрея Филатова, которого играет Кирилл Балобан. Его герой под прикрытием проникает в общину «Церковь последнего откровения» под руководством лжепророка Иллариона и вынужден пройти через испытания, столкнувшись со страхами и сомнениями.

Первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко отметил, что такие проекты дают местным актерам и специалистам шанс проявить себя на всю страну и получить толчок для карьеры. Кроме того, они серьезно поддерживают малый и средний бизнес, который участвует в съемочном процессе. А еще, по его словам, это отличная реклама края: по рейтингам на стриминговых платформах видно, что зрители хотят приехать и увидеть эти места своими глазами.

Съемки пройдут в Дивногорске и поселке Усть-Мана. В массовках задействуют больше тысячи жителей региона, а также местных актеров.