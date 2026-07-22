Житель Минусинска высудил у продавца почти 50 тысяч рублей за вилочное масло

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В Минусинске завершилась тяжба между местным жителем и индивидуальным предпринимателем, которая началась после заказа через интернет: мужчина купил на сайте десять литров вилочного масла за 29 990 рублей. Напомним, это специализированная гидравлическая жидкость для телескопических вилок мотоциклов, скутеров и другой мототехники. Товар ему привезли, однако покупатель передумал и решил воспользоваться правом на отказ от дистанционной покупки, которое гарантирует закон. Почему это обернулось судебным иском, и как действовать в подобных случаях рассказали 22 июля в Роспотребнадзоре.

На практике вернуть деньги покупателю оказалось непросто. Продавец никак не реагировал на законные требования покупателя. Переговоры зашли в тупик, и тогда мужчина попросил помощи в Управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства бесплатно проконсультировал его и помогли подготовиться к суду.

Судья встал на сторону потребителя. Общая сумма, которую теперь должен выплатить предприниматель, составила без малого 50 тысяч рублей. В неё вошли полная стоимость не пригодившегося масла (29 900 рублей), штраф в размере 16 665 рублей, еще три тысячи за моральный вред и 430 рублей в счет возмещения убытков. Решение уже вступило в законную силу, так что продавцу придется раскошелиться.