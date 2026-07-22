В Лесосибирске из-за неосторожности с огнем загорелись горы опилок и щепы

Фото: МЧС по Красноярскому краю

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 12 возгораний. Обошлось без погибших и пострадавших.

Крупные пожары, как выяснили специалисты, случились из-за небрежного обращения с огнем – эта причина остаётся одной из самых частых в регионе. Большинство таких случаев можно предотвратить, если соблюдать правила безопасности при огнеопасных работах и не бросать непотушенные окурки.

Так, в Лесосибирске, в Северном промышленном узле, вспыхнули отходы лесопиления. Семеро сотрудников МЧС с помощью трех единицы техники боролись с пламенем, охватившим горы опилок и щепы. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Как полагают специалисты, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем неустановленных пока людей.

В Красноярске на улице Станочной загорелся гараж. На тушение выезжали 13 пожарных на трех машинах. Пламя успело охватить 21 квадратный метр строения. Предварительно, возгорание тоже возникло из-за неосторожности.