В Красноярском крае бизнесмены оплатят содержание нелегальных работников

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае трое граждан Узбекистана работали у двух разных работодателей, но без оформления официальных патентов, как того требует закон. После задержания нелегалов отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, а потом выдворили из страны. В прокуратуре заинтересовались этой историей и заставили организации оплатить содержание их работников-нарушителей до выезда из России.

21 июля в ведомстве поделились, что двое граждан другой страны пробыли в Центре почти три месяца: один 80 дней, а другой 84 дня. Все это время их за счет государства кормили, поили, стирали им вещи, отапливали помещение, подавали в него воду и вывозили мусор. Все эти услуги обошлись бюджету в 130 тысяч рублей.

По закону возмещать эти расходы должен тот, кто допустил иностранцев к работе без патентов, то есть работодатель. Прокуратура подала в суд на обоих бизнесменов. Суд встал на сторону государства и обязал предпринимателей вернуть деньги в казну.

Таким образом, попытка сэкономить на оформлении работников обернулась для бизнесменов крупными тратами. Прокурор следит, чтобы деньги поступили в бюджет вовремя.