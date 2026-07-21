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НовостиОбщество21 июля 2026 11:47

Красноярские канализации защитят от салфеток и тряпок специальными фильтрами

Красноярские КНС будут задерживать до 99% мусора, которые смывают в унитаз
Татьяна ЗЫКОВА
Фото: КрасКом

Фото: КрасКом

21 июля стало известно, что КрасКом начал монтаж специальных устройств на строящемся цехе механической очистки стоков на улице Маерчака. Эти механизмы нужны, чтобы защитить главную канализационно-насосную станцию левобережья от всего лишнего, что попадает в трубы вместе с водой.

Как пояснил генеральный директор предприятия Олег Гончеров, новые решётки способны задерживать до 99% твердых отходов еще на входе в станцию. Аналогичные блоки компания уже построила на других объектах за последние три года, и в планах – установить такие же фильтры еще на нескольких станциях, где часто случаются засоры.

Коммунальщики в очередной раз напомнили красноярцам, что унитаз – это не мусорное ведро. Влажные салфетки, средства гигиены, тряпки, остатки еды и строительный мусор не растворяются в воде. Они сбиваются в плотные комки и блокируют работу насосов и труб.

Сейчас защитное оборудование ставят в отдельном здании. Это мощные решетки, которые процеживают стоки, а также два пресса, которые отжимают выловленный мусор. Напомним, станция на Маерчака обслуживает огромную территорию: весь Октябрьский район, большую часть Железнодорожного, а также новые жилые комплексы Красноярска. За сутки насосы перекачивают на очистку больше 65 тысяч кубометров грязной воды, которую сливают горожане. И пока идет модернизация работу станции не останавливали ни на день, чтобы жители не остались без воды и работающей канализации.