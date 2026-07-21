В Красноярске начальник производства три года получал зарплату за «мертвую душу»

Фото: прокуратура Красноярского края

В красноярском Институте леса имени Сукачева долгое время числился один очень ценный сотрудник: техник опытного производства. Он исправно получал зарплату, премии и даже ходил в отпуска. Но была одна странность: на работе его никто никогда не видел. 21 июля в прокуратуре Красноярского края рассказали, чем закончилась эта загадочная история.

Проверка показала, что реального трудоустройства не было. По версии следствия, все придумал начальник этого опытного производства, который оказался родственником этого «техника». Он уговорил близкого человека просто написать заявление и оформить банковскую карту, пообещав, что работать не придется: нужно лишь числиться. Родственник согласился, передал карту начальнику и больше в учреждении не появлялся.

Зато руководитель исправно табелировал фиктивного сотрудника, назначал ему премии, писал заявления на отпуска и спокойно снимал деньги со счета. Эта схема работала с апреля 2021 по август 2024 года. За это время руководитель успел похитить 700 тысяч рублей. Кроме того, еще 300 тысяч он перечислил в соцфонд как страховые взносы за несуществующего работника. Общий ущерб составил миллион рублей.

Прокуратура Октябрьского района Красноярска уже утвердила фигуранту обвинение по двум уголовный статьям: мошенничество и служебный подлог. Если вину докажут, только по первой руководителю грозит до десяти лет лишения свободы. Дело передали в суд.