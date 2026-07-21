В Северо-Енисейском округе пьяный водитель предъявил права погибшего брата

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Северо-Енисейском округе полицейские задержали 47-летнего нарушителя на Lexus. Мужчина не только попытался скрыться от погони экипажа ДПС в лесу, но еще и предпринял хитрый шаг: хотел обмануть инспекторов с помощью чужого документа. Подробностями поделились 21 июля в МВД по Красноярскому краю.

Все началось с того, что на требование остановиться для проверки документов водитель не отреагировал и прибавил газу. Когда его все-таки догнали, он спокойно протянул инспекторам водительское удостоверение. Но полицейские быстро поняли, что документ принадлежит не ему, а его брату. Тот давно погиб в дорожной аварии.

Собственное удостоверение этот водитель уже давно сдал в ГИБДД: его дважды лишали прав за пьяную езду. И в этот раз он снова сел за руль нетрезвым. Вдобавок выяснилось, что срок действия его паспорта истек. Для установления личности нарушителя пришлось доставить в отдел полиции. Его автомобиль отправили на штрафстоянку.

На мужчину завели уголовное дело за управление машиной в пьяном виде без прав. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, ему выписали штраф за то, что он живет по недействительному паспорту. Отдельной проверкой обернулось использование документа умершего человека, после ее завершения будет принято решение по этому эпизоду.