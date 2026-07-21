Пострадавшие на производстве жители Красноярского края получили новые автомобили

Пострадавшим на производстве жителям края вручили ключи от новых авто. Фото: ОСФР по Красноярскому краю

18 пострадавших на производстве жителей края получили новые автомобили «Лада Гранта». Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. Срок использования транспорта – семь лет. На это время отделение компенсирует затраты на топливо, техобслуживание и капитальный ремонт.

Решение о необходимости поддержки принимает медико-социальная экспертиза. Машины оборудованы с учетом физических особенностей пострадавших.

Чтобы получить автомобиль, нужно подать заявление в клиентскую службу отделения СФР по краю или через Госуслуги, приложив программу реабилитации.

Программа действует уже 26 лет. За это время автомобили получили более 800 жителей края.