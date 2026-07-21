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НовостиОбщество21 июля 2026 9:52

Пострадавшие на производстве жители Красноярского края получили новые автомобили

Пострадавшим на производстве жителям края вручили ключи от новых авто
Полина КЛИМЕНКОВА
Пострадавшим на производстве жителям края вручили ключи от новых авто. Фото: ОСФР по Красноярскому краю

Пострадавшим на производстве жителям края вручили ключи от новых авто. Фото: ОСФР по Красноярскому краю

18 пострадавших на производстве жителей края получили новые автомобили «Лада Гранта». Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. Срок использования транспорта – семь лет. На это время отделение компенсирует затраты на топливо, техобслуживание и капитальный ремонт.

Решение о необходимости поддержки принимает медико-социальная экспертиза. Машины оборудованы с учетом физических особенностей пострадавших.

Чтобы получить автомобиль, нужно подать заявление в клиентскую службу отделения СФР по краю или через Госуслуги, приложив программу реабилитации.

Программа действует уже 26 лет. За это время автомобили получили более 800 жителей края.