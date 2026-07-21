В Красноярском крае 15% саженцев продавали с нарушениями

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

С начала 2026 года в Красноярском крае специалисты Россельхознадзора посетили 64 торговые точки, которые продают семена.

В магазинах сотрудники ведомства проверили 2,4 тысячи партий саженцев (19,6 тысячи штук) и 35 партий лука-севка (0,37 тонны). Оказалось, что 15% саженцев и 100% лука-севка продавались с нарушениями обязательных требований законодательства РФ в сфере семеноводства.

Основная проблема — реализация саженцев плодовых культур, сорта которых отсутствовали в Государственном реестре. После проверок владельцы магазинов получили предостережения.

В Россельхознадзоре напоминают: нахождение сортов в Госреестре означает, что они прошли все необходимые испытания на отличимость, однородность, стабильность, а также проверены на устойчивость к болезням и вредителям.

Тем временем на Таганае, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», нашли краснокнижный лакированный гриб-трутовик.