В Красноярске для детей-сирот закупили 280 квартир

Для детей-сирот из Красноярска закупили 280 квартир в новостройках. Фото: ГрадВестник

В 2026 году для детей-сирот из Красноярска закупили 280 квартир. Об этом рассказали в департаменте градостроительства. 70% жилья было приобретено в новостройках в Октябрьском, Советском и Ленинском районах. На жилье из федерального и краевого бюджета выделили 1 млрд 428 млн рублей.

Изначально планировалась покупка 253 квартир. Но годовой план удалось перевыполнить.

Очередность на получение жилья формирует министерство образования края. Департамент градостроительства выступает муниципальным заказчиком и заключает контракты на покупку квартир. Для этого с министерством строительства и ЖКХ Красноярского края заключено соглашение.