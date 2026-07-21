В Ачинском центре материнства и детства обновили эндоскопический кабинет

В Ачинске модернизировали эндоскопический кабинет для маленьких пациентов. Фото: краевой минздрав

В Ачинском межрайонном центре охраны материнства и детства №2 обновили эндоскопический кабинет в детском стационаре. Об этом рассказали в краевом минздраве. Были закуплены специальные насадки для гастроскопов и колоноскопов, что позволит врачам точнее проводить исследования, а пациентам легче переносить процедуры.

Оборудование приобрели при софинансировании из краевого бюджета по программе «Развитие здравоохранения».

Обновление стало частью модернизации материально-технической базы Ачинского центра. В 2026 году для паллиативной помощи закупают оборудование более чем на 3,4 млн рублей. Это аппараты ИВЛ, системы очистки дыхательных путей, функциональные кровати и пульсоксиметры. Также по нацпроекту «Семья» на сумму более 60 млн рублей приобрели оборудование для перинатального центра.