В Красноярске 22 июля ожидаются грозы и сильные дожди

Завтра, 22 июля, в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Аналогичная ситуация ожидается в Хакасии и Туве.

Напомним, что если грозы и сильный ветер застали вас на улице, не вставайте под деревья и возле зданий, избегайте заборов. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее мы писали, что в лесах Красноярского края зарегистрировали 106 пожаров на площади 95,8 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском и Эвенкийском округах.