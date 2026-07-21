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НовостиОбщество21 июля 2026 8:35

В Красноярске 22 июля ожидаются грозы и сильные дожди

Красноярцев предупредили о грозах
Вячеслав КУИМОВ

Завтра, 22 июля, в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Аналогичная ситуация ожидается в Хакасии и Туве.

Напомним, что если грозы и сильный ветер застали вас на улице, не вставайте под деревья и возле зданий, избегайте заборов. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее мы писали, что в лесах Красноярского края зарегистрировали 106 пожаров на площади 95,8 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском и Эвенкийском округах.