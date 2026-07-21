Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 95,8 тысячи га

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Днем 21 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 106 пожаров на площади 95,8 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском и Эвенкийском округах. После кратковременного похолодания на этих территориях снова установилась жаркая и сухая погода с высокой грозовой активностью.

В Лесопожарном центре добавили, что в ликвидации очагов возгораний задействованы свыше 1500 человек. Угрозы населенным пунктам нет — огонь бушует в отдаленной местности.

За минувшие сутки в тайге потушили 14 пожаров на площади 3,1 тысячи га. Работу специалистов осложняют большие лесные завалы.

Ранее мы писали, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Новосибирска.