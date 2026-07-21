В Красноярске на улице Свердловская перенесут рекламные конструкции

Фото: департамент градостроительства

В Красноярске на улице Свердловская перенесут 23 рекламные конструкции – щиты, указатели, призматроны, пилоны и другое. Как пишут «Горновости» со ссылкой на мэрию, это связано с грядущим расширением дороги.

Сотрудники управления архитектуры провели рабочую встречу с рекламными агентствами, по итогам которой обсудили дальнейшую работу с каждым из них. Сейчас предпринимателям необходимо подготовить документы с уточнением размера фундамента конструкций.

Реконструкция коснется участка от остановки «Лесоперевалочная база» до начала трассы Р-257. Дорогу на этом отрезке расширят до 4-6 полос.

Обновить один из самых загруженных выездов из краевого центра планируется к 400-летию города. Также на участке появится современный надземный переход возле парка флоры и фауны «Роев ручей».