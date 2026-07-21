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НовостиОбщество21 июля 2026 3:34

В Красноярском крае 108 га сельхозземель утонули в навозе

В Красноярском крае выявили 108 га сельхозземель, загрязненных навозом
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора обнаружили 108,3 га сельскохозяйственных земель, загрязненных неразложившимся навозом крупного рогатого скота и свиней. Пресс-служба ведомства уточнила, что участки находились в Назаровском, Курагинском, Емельяновском, Ужурском и Шушенском муниципальных округах.

Специалисты напоминают: размещение на полях непереработанного навоза строго запрещено. Лабораторные анализы показали загрязнение почвы бактериями кишечной палочки, энтерококками и яйцами гельминтов.

Животноводческим предприятиям объявили предостережения. Нарушителей, не устранивших проблемы, проверяют сотрудники прокуратуры.

Добавим, что от отходов очистили уже 111,5 га сельхозземель в шести округах.

Ранее мы писали, что красноярцев предупредили о скрытой опасности городских голубей. На первый взгляд эти птицы кажутся безобидными, однако статистика говорит об обратном.