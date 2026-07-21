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НовостиПроисшествия21 июля 2026 2:48

На Красноярском водохранилище спасли далеко заплывшую женщину

Все произошло в районе Сыдинского залива
Вячеслав КУИМОВ
Фото: КГКУ "Спасатель"

Фото: КГКУ "Спасатель"

На Красноярском водохранилище спасли далеко заплывшую 49-летнюю женщину — ее заметили другие отдыхающие, оставшиеся на берегу. Опасаясь худшего, очевидцы позвонили в экстренные службы.

После этого на место выдвинулись специалисты Краснотуранской спасательной станции. Они обнаружили женщину в воде, подняли ее на борт катера и доставили на берег. Жизни туристки ничего не угрожает.

Синоптики предупреждают: сегодня, 21 июля, в центральных и южных округах нашего региона местами ожидается жаркая погода. Спасатели напоминают, что отдых у водоемов требует предельной осторожности.