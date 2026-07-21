Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 21 по 31 июля в Красноярском крае изменится расписание электропоездов западного направления. В КрасЖД сообщили, что это связано с капитальным ремонтом пути на перегоне Зеледеево – Кача.

Изменения будут действовать по вторникам и пятницам. Так, в эти дни маршрут утренней электрички Красноярск Северный – Кача – Красноярск сократят до станции Минино. Некоторые составы будут выходить в рейс раньше обычного, в том числе поезда Красноярск – Красная Сопка и Боготол – Чернореченская.

Полное расписание можно уточнить на сайте компании или в приложении для смартфонов.