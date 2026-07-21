Фото: МЧС

В Красноярском крае за сутки потушили девять пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 21 июля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в Лесосибирске на улице Восстания огонь повредил кровлю дома, внутри сгорел мусор на общей площади 70 квадратных метров. На месте работали 14 человек и 14 единиц техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали два раза. На акваториях края спасатели зарегистрировали одно происшествие: в Туруханском округе на реке Нижняя Тунгуска утонул мужчина.