На пляже в Емельяновском округе официально разрешили купаться

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

20 июля под Красноярском разрешили купаться еще в одном месте: санитарно-эпидемиологическое заключение получил комплекс отдыха «Озеро-парк „Емельяновское“». Об этом сообщила пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что это пятый водоем на территории региона (помимо ЗАТО), который имеет все необходимые документы. За пределами краевого центра можно купаться на Красноярском водохранилище у сопки «Серебряная».

Напоминаем о правилах поведения на пляже: внимательно следите за детьми, в жару берите с собой воду и средства для защиты от солнца, откажитесь от алкоголя, а также не заплывайте за буйки.

В случае экстренной ситуации обратитесь к спасателям или позвоните по номеру 112.