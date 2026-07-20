Партии представили списки кандидатов на выборы в Заксобрание Красноярского края

На фото: секретарь Крайизбиркома и руководитель рабочей группы по приему и проверке избирательных документов Алексей Привалов Фото: Полина КЛИМЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Избирательная комиссия Красноярского края завершила прием документов для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания региона. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам секретарь избирательной комиссии края и руководитель рабочей группы по приему документов Алексей Привалов.

Всего документы поступили от восьми региональных избирательных объединений. Это партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Зелёные», «Партия пенсионеров» и «Родина». Списки же пока в процессе проверки.

- Уже заверены списки трех избирательных объединений – «Единой России», ЛДПР и «Новые люди». Сегодня на заседании крайизбиркома будут приняты решения по спискам еще трех избирательных объединений. А 22 июля мы примем решения по двум объединениям и завершим процесс, - рассказал руководитель рабочей группы по приему документов Алексей Привалов.

Всего в краевые списки включено порядка 750 человек, еще 177 кандидатов заявились по одномандатным и двухмандатным округам.

Напомним, что голосование пройдет с 18 по 20 сентября.