В Красноярском крае осудили мужчину за убийство щенков лопатой

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

20 июля Березовский районный суд вынес приговор жителю Красноярского края, которого признали виновным в жестоком обращении с животными. Мужчина убил трех бездомных щенков, сделал это из хулиганских побуждений и садистскими методами.

В объединенной пресс-службе судов Красноярского края рассказал, что все произошло еще в мае 2025 года. Сельчанин выглянул в окно своего дома и увидел маленьких детей со щенками. Он поссорился с ребятами, выяснив, что они ухаживают за бездомными животными.

Позже мужчина нашел щенков в самодельной будке и забил их лопатой насмерть.

Местные жители обратились в правоохранительные органы. Было заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Суд учел все обстоятельства дела и приговорил виновного к трем годам лишения свободы, но назначенное наказание постановил считать условным с испытательным сроком два года.