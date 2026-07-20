В Красноярске 21 июля ожидаются грозы

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 21 июля, в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются грозы. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Напомним, что в такую погоду безопаснее всего находиться в помещении. Если грозы и сильный ветер застали вас на улице, не вставайте под деревья и возле зданий, избегайте заборов и шатких рекламных конструкций. Загородные поездки, по возможности, лучше отложить. Телефон экстренных служб — 112.

Кроме того, в центральных МО Красноярского края и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.