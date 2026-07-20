У жителя Красноярского края конфисковали машину за пьяную езду

Фото: прокуратура Красноярского края

В начале 2026 года в селе Тюхтет Красноярского края произошла погоня, которая закончилась в суде. Местный житель, который уже попадался на пьяной езде, сел ночью за руль своей «копейки» после того, как выпил две бутылки пива. Вскоре он попал в поле зрения инспекторов ДПС. Финалом этой истории поделились 20 июля в прокуратуре региона.

На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, а только прибавил газу. Началась погоня. Почти десять минут нарушитель носился по селу на высокой скорости. В итоге он заехал в тупик на одной из улиц, бросил машину и попытался скрыться через огороды, но его задержали. В машине с ним находились четверо пассажиров, двое из которых подтвердили, что за рулем сидел именно он.

Алкотестер показал сильный уровень опьянения. Позже задержанный объяснил свой поступок страхом перед наказанием. Ведь он уже был лишен водительских прав за пьяную езду.

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом в течение двух лет. Автомобиль конфисковали в пользу государства.