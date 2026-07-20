В правительстве Красноярского края подписали трехстороннее соглашение о развитии связи в регионе

Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, директор макрорегиона «Сибирь» оператора Т2 Дмитрий Кромский и представитель инфраструктурного оператора «Пилар» Юрий Камалов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по нескольким ключевым направлениям: развитие сетей мобильной связи и телекоммуникационной инфраструктуры края, повышение доступности мобильной радиотелефонной связи – в том числе на основе инновационных технологий и стандартов, – а также расширение доступности цифровых сервисов для жителей региона.

Особое внимание стороны уделят обеспечению цифрового равенства в малонаселенных и удаленных районах края, где еще нет стабильной связи и скоростного интернета.

Правительство Красноярского края в рамках соглашения намерено способствовать повышению доступности цифровых сервисов для жителей.

Дмитрий Кромский:

«Соглашение открывает новые возможности для совместной работы. Вместе с нашей дочерней компанией «Пилар» и при поддержке правительства края мы сможем ускорить развитие инфраструктуры связи – как в городах, так и в отдаленных районах, включая малые населенные пункты. Для нас это не просто инвестиции в сеть, это инвестиции в качество жизни людей на всей территории Красноярского края. Быстрый мобильный интернет дает доступ к образованию, медицине, государственным сервисам и новым возможностям для бизнеса».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края:

«Развитие современной инфраструктуры связи является одним из ключевых направлений цифровой трансформации региона. От качества мобильной связи и доступа к интернету напрямую зависит возможность жителей пользоваться государственными услугами, дистанционным образованием, телемедициной и другими цифровыми сервисами и возможностями. Совместная работа с коллегами станет еще одним шагом в развитии телекоммуникационной инфраструктуры нашего региона и достижении целей нацпроекта «Экономика данных», который направлен на создание равных цифровых возможностей для всех жителей Красноярского края».