Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 10:08

Леонид Арламенков стал заместителем министра экологии Красноярского края

В правительстве края назначены новые заместители министров
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Красноярского края состоялись новые кадровые назначения. Распоряжения подписал первый заместитель губернатора Алексей Медведев.

В министерстве транспорта региона на должность заместителя министра назначили Евгения Якуба. Он будет курировать направления, связанные с организацией пассажирских перевозок, стройкой метротрамвая в Красноярске, а также развитием воздушного и водного транспорта.

Леонид Арламенков стал заместителем министра экологии – начальником отдела государственного экологического надзора. В зоне его ответственности — предупреждение и пресечение нарушений требований экологического законодательства.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин поздравил красноярский футбольный клуб «Тотем» с 20-летним юбилеем, назвав его одним из самых успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта.