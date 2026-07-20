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НовостиОбщество20 июля 2026 9:44

В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Красноярская транспортная прокуратура по обращениям граждан проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске авиакомпанию «АЗУР эйр» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров при задержке рейса. Исполнение законодательства о защите прав потребителей проверила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в марте 2026 года при задержке рейса из Фукуока (Вьетнам) в Казань компания не разместила пассажиров в гостинице. Люди ожидали вылета более 14 часов.

Кроме того, в апреле туристы из Красноярска застряли в аэропорту Пхукета (Таиланд) — пассажиры провели там 18 часов. При этом их не обеспечили дополнительным горячим питанием.

В итоге авиакомпанию привлекли к административной ответственности о повторном нарушении при оказании услуг.