Информация о гибели подростков в озере под Красноярском оказалась фейком

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Информация о гибели молодых людей 17 и 19 лет в озере Кедр-2 под Красноярском оказалась фейком. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в краевом Следственном комитете и МЧС.

Утром 20 июля в местных социальных сетях и телеграм-каналах появилась новость о трагедии на воде: якобы двое парней, которые отдыхали около озера в компании друзей, поспорили, кто быстрее переплывет на другой берег. В итоге друзья утонули.

«Информация о гибели двух подростков на озере "Кедр-2" не подтверждается», – заявила пресс-служба спасательного ведомства.

Региональный СК также не подтвердил сообщения о гибели подростков.

Напомним, что на прошлой неделе в Курганской области утонули братья — 17-летний подросток и 26-летний молодой человек. По предварительным данным, оба перебрали со спиртным.

Тем временем в Таштаголе, как пишет сайт VSE42.Ru, после закрытия единственного роддома новорожденных начали увозить в другой город буквально через несколько минут после рождения.