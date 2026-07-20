Жительница Норильска хотела разбогатеть и перевела аферистам 9 миллионов рублей

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Норильске 40-летняя женщина стала жертвой организованной группы мошенников, которые обещали ей высокий доход от торговли криптовалютой. Об этом сообщили 20 июля в МВД по Красноярскому краю.

Все началось с переписки в соцсетях: новый знакомый долго и подробно расспрашивал ее о работе, семье и финансах, постепенно входя в доверие. При этом он всячески демонстрировал свой успех и убеждал, что поможет и ей заработать.

После этого женщине предложили общаться с «консультантами» и установить несколько приложений для сделок с криптовалютой. С помощью звонков и сообщений в мессенджерах её уговорили переводить деньги на неизвестные счета. Чтобы не вызвать подозрений, аферисты показывали в ее виртуальном личном кабинете рост прибыли и даже разрешили вывести небольшую сумму. Это окончательно убедило северянку, что дела ведутся честно.

На следующих этапах мошенники придумывали все новые причины для платежей: то нужно срочно закрыть сделку, то заплатить комиссию, то удержать какой-то процент. Постепенно суммы становились все крупнее. В общей сложности женщина перечислила злоумышленникам более девяти миллионов рублей: это были и личные накопления, и взятые в кредит деньги. Не получив обещанного дохода, обманутая женщина обратилась в полицию.

Было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас полиция ищет всех, кто причастен к этой схеме. Каждому аферисту грозит до десят лет лишения свободы.