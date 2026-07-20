Фото: «Авито»

20 июля во всем мире отмечают Международный день шахмат. В честь праздника специалисты онлайн-платформы «Авито» изучили объявления в Красноярске и собрали несколько необычных игровых наборов — среди них эксклюзивные изделия ручной работы и исторические экземпляры.

Так, в краевом центре продают янтарные шахматы за 93 500 рублей. Комплект выполнен вручную и дополнен доской-мозаикой из натурального камня. В набор также входит деревянный кейс-портфель с кожаной ручкой и металлическими замками.

Кроме того, в нашем городе можно купить шахматы «Советский стаунтон» за 50 тысяч рублей. По словам продавца, набор относится к концу 1930-х годов и находится в хорошем для своего возраста состоянии.

Фото: «Авито»

Еще варианты: подарочные шахматы «Кутузов против Наполеона» за 11 тысяч рублей и набор «Сибирский сувенир» за восемь тысяч. Последний лот, как утверждает продавец, произвел Дивногорский завод низковольтной аппаратуры.