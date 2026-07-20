Экс-глава Ирбейского района получил условный срок за махинации с контейнерами

Фото: прокуратура Красноярского края

20 июля стало известно, что бывшего главу Ирбейского района осудили за превышение полномочий. В прокуратуре Красноярского края пояснили, что суд поставил точку в деле о контейнерах.

Все началось в октябре 2021 года, когда администрация района заключила с фирмой «Единство-Юг» контракт на поставку 555 металлических мусорных контейнеров. На них выделили шесть миллионов рублей, баки предназначались для шести сельсоветов.

Подрядчик привез емкости, но часть из них оказалась плохого качества, а 128 штук вообще недосчитались. Тем не менее глава района подписал документы о приемке и полностью оплатил поставку. Уже через несколько недель главы сельских советов забили тревогу: новые баки оказались непригодными для использования, и потребовалась их замена.

Поставленный в известность представитель фирмы-подрядчика предложил бывшему заместителю главы района взятку: автомобильные диски и шины «NOKIAN Nordman» на 67 тысяч рублей. За это чиновник должен был не мешать компании и избавить ее от ответственности за поставку бракованного товара.

Правоохранительные органы заинтересовались этой историей, и быстро раскрыли сговор. В итоге экс-замглавы получил полтора года условно за взяточничество. А бывшего главу района суд признал виновным в превышении должностных полномочий. Он не проверил качество товара и помог подрядчику составить фиктивное письмо о том, что баки якобы хранятся на их территории.

Суд приговорил его к двум с половиной годам условно с испытательным сроком два года, а также запрет на работу в местных органах власти на этот же срок.

Не выполнившую контракт компанию уже оштрафовали на полмиллиона рублей за незаконное вознаграждение. А уголовное дело против бывших гендиректора и представителя фирмы по статье о мошенничестве сейчас рассматривается в суде.