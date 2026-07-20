В пансионате для пожилых под Красноярском не оказалось огнетушителей

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Прокуратура добивается приостановки работы частного пансионата «Изумрудный» для пожилых людей, который находится в микрорайоне «Сибирская Венеция» под Красноярском. 20 июля в ведомстве рассказали, что в учреждении круглосуточно находились 29 пенсионеров с ограниченными возможностями, при этом не была обеспечена безопасность постояльцев.

Все они плохо передвигаются, и в случае пожара не смогли бы покинуть здание самостоятельно. Во время прокурорской проверки выяснилось, что в здании не было ни автоматической системы пожаротушения, ни внутреннего противопожарного водопровода. Кроме того, эвакуационные выходы оказались заблокированными. Аварийное освещение к пожарным выходам отсутствовало. Также в пансионате не нашли планов эвакуации и обязательных инструкций, как действовать при возгорании.

Прокурор подал иск в суд, чтобы приостановить работу учреждения. Пока решение не вынесено, надзорное ведомство настаивает на временном запрете использовать помещения для проживания людей. Рассмотрение дела взято на особый контроль.