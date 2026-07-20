Начальницу отдела центра обеспечения Ачинска осудили за превышение полномочий

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В Ачинском городском суде огласили приговор начальнице отдела Центра обеспечения жизнедеятельности Наталье Тарасенко — ее признали виновной в превышении полномочий при отлове бродячих собак. По версии прокуратуры Красноярского края, в 2025 году чиновница лично потребовала от предпринимателя отлавливать не более 2–3 животных в неделю.

При этом горожане постоянно жаловались на бродячих псов: только за первое полугодие в экстренные службы поступило 83 сообщения об агрессивных стаях. Тарасенко же не стала запрашивать дополнительное финансирование для увеличения отлова собак.

Свои действия она объяснила попыткой «сэкономить бюджет». Однако, по версии следствия, чиновница просто не хотела тратить время на оформление документов и боялась получить негативную оценку начальства. В итоге от нападений собак пострадали 26 жителей Ачинска.

Начальницу отдела коммунального и жилищного хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинск» приговорили к трем годам лишения свободы. Свою вину она не признала.