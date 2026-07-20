Житель Красноярска похитил сумку с деньгами, телефон, велосипед и попал под суд

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярске перед судом предстанет 39-летний мужчина, которого обвиняют в серии краж и одном грабеже. 20 июля об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Все началось с того, что в полицию обратился водитель, у которого прямо из машины, пока он сидел за рулем, неизвестный схватил с переднего сиденья личные вещи на девять тысяч рублей. Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Красноярска. По версии следствия, он заметил мужчину, который расплачивался за беляш и убирал деньги в сумку. Проследив за покупателем до машины, злоумышленник увидел, что сумка и телефон лежат на виду, а водитель отвлекся. Этим грабитель и воспользовался. Догнать его хозяину авто не удалось.

В ходе дальнейшего расследования вскрылись и другие эпизоды. В магазине электроники на улице Академика Павлова мужчина украл видеорегистратор за 19 тысяч рублей, а потом продал его незнакомцу всего за пять. Через несколько дней в супермаркете на Щорса он дважды похитил из отдела бытовой химии бритвенные станки и сменные кассеты к ним. Общая стоимость товаров превысила 10 тысяч. Позже он заглянул в магазин техники, где стащил с витрины телефон за 17 тысяч и перепродал его прохожему за шесть тысяч. Завершил свою «охоту» мужчина кражей велосипеда стоимостью 14 тысяч рублей на улице Апрельской. Камеры видеонаблюдения его не смущали.

Было заведено уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабеж», только по последней обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он дожидается суда под подпиской о невыезде. Общая сумма ущерба превышает 70 тысяч рублей. В случае признания мужчины виновным ему придется возместить эту сумму.