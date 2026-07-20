Предприниматель из Лесосибирска отделался «условкой» за контрабанду древесины

Фото: прокуратура Красноярского края

В Лесосибирске директор компании «Тара» получил условный срок за контрабанду древесины. Как пишут «Горновости» со ссылкой на прокуратуру Красноярского края, с 2021 по 2025 год предприниматель организовал вывоз в Китай и другие страны пиломатериалов ценных хвойных и лиственных пород.

В документы он вносил ложные сведения о поставщиках и месте заготовки леса. В этом мужчине помогал знакомый, который находил подложные документы.

Таким образом, за границу незаконно отправили около тысячи кубометров товара стоимостью более шести миллионов рублей. Схема раскрылась после того, как сотрудники таможни остановили очередную партию продукции — это произошло в 2025 году.

Суд признал директора фирмы виновным в трех эпизодах контрабанды стратегически важных ресурсов. Ему назначили шесть лет «условки», конфисковали шесть миллионов рублей в доход государства и изъяли лесопродукцию.