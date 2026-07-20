В Красноярск из Китая пытались ввезти опасные ягоды и фрукты

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз почти семи тонн зараженных фруктов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в партиях манго и винограда общим весом 1,65 тонны нашли опасного вредителя — червеца Комстока.

Кроме того, в пяти тоннах яблок специалисты обнаружили персиковую плодожорку. Весь товар прибыл в наш регион из Китая. Насекомые-вредители безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.

Зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека.

Предпринимателю, который ввез зараженную продукцию, объявили предостережение.