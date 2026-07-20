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НовостиПроисшествия20 июля 2026 5:29

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 77,8 тысячи га

За минувшие трое суток в регионе потушили 45 лесных пожаров на площади 21,4 тыс. га
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Утром 20 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 85 пожаров на площади 77,8 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском, Богучанском и Эвенкийском округах. Из них 20 локализовали: специалисты остановили распространение огня.

В Лесопожарном центре добавили, что оперативный штаб принял решение о перегруппировке сил в Енисейском округе. На действующие кромки доставят 45 специалистов федерального резерва Авиалесоохраны.

Всего в ликвидации очагов участвуют свыше 1400 человек, в том числе из других регионов. За минувшие трое суток в нашем крае потушили 45 лесных пожаров на площади 21,4 тысячи га.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00.