Нарушившему ПДД в Канском округе иностранцу закрыли въезд в Россию на три года

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В Канском округе после вмешательства сотрудников Госавтоинспекции был лишен права въезда в Россию 35-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Подробностями этой истории поделились 20 июля в МВД по Красноярскому краю.

Поводом для применения суровых мер послужило поведение иностранца на дорогах региона. В апреле 2026 года он выехал на встречную полосу там, где это запрещено. Нарушение зафиксировал патруль, сразу же остановивший водителя. При разбирательстве выяснилось, что это не первое нарушение водителя. Ранее его останавливали за пьяную езду. Тогда суд оштрафовал нарушителя на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. Однако иностранный гость не понес наказание до конца: штраф за четыре года он так и не заплатил, удостоверение в ГИБДД не сдал. За новый выезд на «встречку» и управление машиной без прав на мужчину составили два протокола, а удостоверение изъяли.

Было принято решение закрыть мужчине въезд в Россию на ближайшие три года за неоднократные нарушения российского законодательства. Напомним, в этом году в Канском округе такие же меры применили к двум другим иностранным гражданам.