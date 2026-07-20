Жительница Норильска отсудила 90 тысяч рублей за сорванный отпускной тур

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Жительница Норильска отсудила у туроператора более 90 тысяч рублей за сорванную поездку в Санкт-Петербург. Подробностями и алгоритмом действий в подобных случаях поделились в Роспотребнадзоре 20 июля.

В сентябре 2025 года женщина собралась осуществить свою давнюю мечту: провести отпуск в северной столице. Сибирячка купила тур под названием «Золотая коллекция Санкт-Петербурга» на семь дней и шесть ночей и жила в предвкушении обещанных экскурсий и прогулок. Однако вместо ярких впечатлений ее ждало только разочарование.

За несколько дней до вылета женщине пришло сообщение в мессенджере о том, что поездка в одностороннем порядке отменяется, потому что группа не набралась. Туроператор предложил другую путевку, но уже на иные даты. Клиентку ни они, ни такое отношение к делу не устроили, и она потребовала вернуть деньги за несостоявшийся не по ее вине тур. Однако претензию просто проигнорировали. Туристка обратилась за помощью в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства бесплатно подготовили иск и представляли интересы женщины в суде. В итоге судья принял решение взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу пострадавшей более 90 тысяч рублей. Из них 55 150 рублей – стоимость самой путевки, пять тысяч – компенсация морального вреда и 30 075 рублей – штраф в пользу потребителя.