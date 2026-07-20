Глава СК Бастрыкин взял на контроль качество водоснабжения в Красноярске

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19 июля стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, которое завели после жалоб красноярцев на плохое водоснабжение.

Обращение поступило в приемную председателя Следкома через соцсеть «ВКонтакте». По словам людей, их дома на нескольких улицах в микрорайоне Плодово-ягодная станция (это в Октябрьском районе города) уже несколько лет снабжаются вместо питьевой технической водой, которая не соответствует санитарным нормам. Ее подают из двух скважин и водонапорной башни, которые находятся в аварийном состоянии.

Еще в 2019 году суд обязал власти организовать снабжение микрорайона питьевой водой в объемах, достаточных для нужд людей, среди которых многодетные семьи, и участники СВО, и пенсионеры. Однако к 2025 году обещанный проект так и не был завершен. На данный момент инженерные сети построили только для одной улицы, подключение к ним домовладельцев других улиц не предусмотрено. Более того, местных жителей заставляют заключать договоры с организацией, у которой вообще нет лицензии на забор воды из тех источников, что они используют.

Люди писали жалобы во все инстанции, однако добиться результата им не удалось. Эта история уже попадала в интернет-публикации. Теперь Бастрыкин ждет от коллег из Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии отчет о ходе расследования и о том, что делается, чтобы обеспечить людей качественной водой.