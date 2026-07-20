В Красноярском крае за неделю потушили более 50 пожаров

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За прошедшую неделю в Красноярском крае удалось ликвидировать 51 пожар. При этом трое человек получили травмы, а четверых удалось спасти. Только за последние сутки пожарные потушили шесть возгораний. Обошлось без пострадавших. Самыми распространенными причинами происшествий, по-прежнему, остаются неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

19 июля в Енисейске загорелись хозяйственные постройки. Огонь охватил четыреста квадратных метров. По предварительной версии, это произошло из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных людей. Возникла реальная угроза соседнему многоквартирному дому, но приехавшим на семи машинах пожарным удалось сдержать пламя. На месте работали 16 сотрудников МЧС.

В этот же день в Лесосибирске тушили большое нежилое здание. Там площадь пожара составила семьдесят «квадратов». К его ликвидации привлекли три единицы техники и двенадцать человек. Что именно стало причиной возгорания, специалисты еще выясняют.