Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июля 2026 12:06

Миллионы пчел погибли в Красноярском крае после обработки полей химикатами

В крае из-за обработки полей химикатами погибли пчелы
Полина КЛИМЕНКОВА
Миллионы пчел погибли в Красноярском крае после обработки полей химикатами

Миллионы пчел погибли в Красноярском крае после обработки полей химикатами

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Большемуртинском районе края погибли 30 миллионов пчел. По данным СМИ, пасечники сообщают, что это случилось из-за обработки соседних рапсовых полей химикатами, о которой их не предупредили, однако должны были это сделать за 5-10 дней до процедуры. В местных газетах были уведомления об обработках, но едва заметные и без указания конкретных участков земли.

Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей, сельчане лишились 18 тонн меда. Для многих пчеловодов это был единственный источник заработка. Жители края обратились в различные ведомства.