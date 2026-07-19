Библиотеки колоний Красноярского края пополнили книгами

В колонии края завезли еще более 200 книг. Фото: пресс-служба ГУФСИН по краю

Еще более 200 книг поступили в учреждения ГУФСИН края. Уникальные книги и альбомы по истории, культуре, этнографии края, художественные и мемуарные произведения красноярских авторов изданы в рамках государственной грантовой программы края «Книжное Красноярье». Их безвозмездно передало региональное Агентство печати и массовых коммуникаций.

В библиотеки учреждений ГУФСИН регулярно поступает самая разная литература. Только с начала 2026 года появилось 5687 книг. А фонд библиотек в учреждениях ГУФСИН насчитывает почти 166 тысяч экземпляров литературы. Книги читают более 6000 осужденных. Как известно, это занятие помогает расширять кругозор и благотворно влияет на психоэмоциональное состояние.