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НовостиОбщество19 июля 2026 9:39

Красноярцам рассказали, как выбрать дыни и арбузы без риска для здоровья

Горожанам напомнили о правилах безопасного выбора арбузов и дынь
Полина КЛИМЕНКОВА
Горожанам напомнили о правилах безопасного выбора арбузов и дынь

Горожанам напомнили о правилах безопасного выбора арбузов и дынь

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Лето – период, когда можно вдоволь насладиться дынями и арбузами. Однако игнорирование некоторых правил может обернуться неприятными последствиями для здоровья. В краевом Роспотребнадзоре напомнили, как и где лучше выбирать бахчевые.

Не покупайте дыни и арбузы вдоль дорог и в необорудованных торговых местах. Скорее всего они не прошли необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, эти плоды могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей.

Не покупайте их, если у продавца нет сопроводительных документов, подтверждающих качество продукции.

Не покупайте частями, не берите кусочек «на пробу». В месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Берет тем, как разрезать плоды, промойте их теплой водой с мылом. Не ешьте арбузы и дыни с кислым запахом или подозрительной консистенцией. Хранить разрезанные плоды стоит только в холодильнике.