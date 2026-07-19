Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2026 8:29

«Я собран в Красноярске»: на дороги города выйдет первый троллейбус местной сборкифото

В Красноярске испытают первый троллейбус местной сборки
Полина КЛИМЕНКОВА
В Красноярске испытают первый троллейбус местной сборки. Фото: Сергей Верещагин

В Красноярске испытают первый троллейбус местной сборки. Фото: Сергей Верещагин

20 июля на дороги Красноярска выйдет первый троллейбус, собранный на городском заводе. Об этом рассказал мэр города Сергей Верещагин. Общественный транспорт будет ходить по маршруту №5 – от СФУ до микрорайона Солнечный. Такой путь выбрали не случайно: нужно посмотреть, как техника поведет себя на дорогах.

После тестового режима власти решат, учитывать ли при планах расширения автопарка машины, которые произвели в нашем городе.

Узнать новый троллейбус можно будет по надписи: «Я собран в Красноярске».