В Красноярске испытают первый троллейбус местной сборки. Фото: Сергей Верещагин

20 июля на дороги Красноярска выйдет первый троллейбус, собранный на городском заводе. Об этом рассказал мэр города Сергей Верещагин. Общественный транспорт будет ходить по маршруту №5 – от СФУ до микрорайона Солнечный. Такой путь выбрали не случайно: нужно посмотреть, как техника поведет себя на дорогах.

После тестового режима власти решат, учитывать ли при планах расширения автопарка машины, которые произвели в нашем городе.

Узнать новый троллейбус можно будет по надписи: «Я собран в Красноярске».